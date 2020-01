Sociologo, da anni Marco Omizzolo racconta le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti indiani nelle campagne dell'Agro Pontino. Per riuscire in questo intento, si è infiltrato tra di loro, vivendo la loro realtà, e si è reso protagonista dell'organizzazione del primo sciopero massiccio degli stessi. Domenica prossima, 26 gennaio, alle ore 17.00 Omizzolo sarà negli spazi della libreria Magna Charta (via Ardeatina 460, Lavinio mare) per la presentazione del libro "Sotto Padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana", nell'ambito della rassegna organizzata da Alternativa per Anzio e dedicata ai grandi temi politici, sociali e culturali dell'epoca contemporanea.

Questa sera Omizzolo sarà invece il protagonista di una delle cinque storie raccontate su "Nuovi Eroi", format prodotto da Stand by me e Rai3 con la collaborazione del Quirinale per raccontare la storia di cinque cittadini che sono stati insigniti dal Presidente Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L'appuntamento è alle ore 20.25 su Rai3.