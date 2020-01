A Latina doppio appuntamento con Diego Escobar. Il famoso tanghero farà tappa per il suo tour europeo 2020 anche in provincia di Latina il 27 e il 30 gennaio. Maestro di tango e coreografo internazionale, ha creato numerosi spettacoli tra cui "Tango Apasionado" che ha partecipato con successo al Festival de Martigues, al Festival de Rodes y e al Festival di Cuneo. Nella sua carriera Diego Escobar ha fatto parte del cast di molti spettacoli prestigiosi, tra questi anche "Intimate Tango" andato in scena allo Spanish Repertory Theatre di New York per due stagioni. Una bella occasione da non perdere per gli appassionati pontini delle "tande" che potranno incontrare l'esperto ballerino in due seminari intensivi di Tango, il maestro sarà accompagnato da Raffaella Piepoli per questa occasione. Oggi al centro della lezione tematica ci sarà il "Tango Scenario", giovedì 30 gennaio, invece, si studierà la "Milonga", seguirà dopo la lezione una serata dedicata alla danza nei locali del Circolo Culturale Arci Sottoscala9 in Via Isonzo. Per info e prenotazioni a disposizione il numero: 340/5056133.