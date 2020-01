L'artista di Barcellona Marta Valls, alla presenza del sindaco De Angelis e dell'assessore alle politiche culturali Laura Nolfi, ha donato alla Città di Anzio la sua opera "Alina's Letter", già vincitrice del secondo premio di Shingle22j Biennale d'Arte di Anzio. L'artista ha altresì ricevuto, nel corso del contest, la Menzione Speciale Città di Anzio "per aver presentato un lavoro che si ispira alla tragedia della guerra e alla diaspora degli ebrei nel corso del conflitto".

