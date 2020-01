Il mondo dei sondaggi, strumento tanto prezioso quanto controverso, è posto sotto i riflettori da Nando Pagnoncelli nel suo ultimo libro "La penisola che non c'è", che sarà presentato giovedì 30 gennaio alle 18.30 nella sala "Enzo De Pasquale" del Comune di Latina.Il lavoro compiuto dall'autore intende restituire l'immagine della società italiana di oggi, indagando tra i chiaro e i scuri dello stivale, svelandone le incoerenze e le difficoltà. Per farlo Panoncelli si rivolge direttamente agli italiani le cui opinioni riflettono un pensiero molto spesso contraddittorio e, dunque controproducente alla crescita economica e politica di paese, specchio di una realtà identitaria frammentata.

Così, in modo brillante e puntuale, Nando Pagnoncelli, noto volto televisivo per la sua presenza fissa a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, insegnante di Analisi della pubblica opinione all'Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell'Ipsos Italia, il più grande e importante istituto di ricerca e sondaggi del nostro Paese, attua un'analisi chiara su quelle che sono le problematiche spesso ignorate del tessuto sociale italiano. Durante la presentazione di giovedì oltre all'autore sarà presente il Sindaco di Latina Damiano Coletta. Modera il giornalista Vittorio Buongiorno.