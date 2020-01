"La Biodiversità raccoglie tutte le inclinazioni della vita sul nostro pianeta e abbiamo la fortuna che il territorio dei Lepini sia un'area che gode della presenza di importanti risorse naturali, storiche e culturali che necessitano però di una tutela che permetta una sempre più grande competitività in un quadro generale di sviluppo glocale". È con queste parole che sabato scorso il presidente della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti ha aperto la sesta conferenza annuale sulla Biodiversità, che si è svolta all'interno della Ex-infermeria nel borgo medievale di Fossanova. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Priverno, Anna Maria Bilancia. Ha portato i suoi saluti anche il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, il quale ha lanciato un'idea di una proposta da sviluppare in ambito culturale nei confronti delle scuole dello stesso territorio pontino. A rappresentare la Regione Lazio l'assessore Enrica Onorati, che davanti ad un pubblico attento e curioso ha sostenuto: "Quello dei Lepini è un territorio unico, ricco di risorse storiche, archeologiche, paesaggistiche, ambientali ed enogastronomiche. Penso, solo per citarne alcuni, alla Abbazia di Fossanova, all'area archeologica di Priverno, al Castello di San Martino nuovo monumento naturale, al Castello Baronale di Maenza, alle piazze e santuari, all'Oasi di Ninfa. Attorno al tema della biodiversità – ha concluso l'assessore – ruota un bene comune fondamentale per il futuro del nostro territorio ed è nostro compito, come cittadini e come istituzioni, tutelarne la conservazione, promuoverne un uso sostenibile e durevole nel tempo". La prima parte dei lavori della giornata è stata appannaggio di un' analisi sui cinque luoghi dichiarati dalla Regione "Monumenti Naturali" (Fosso Brivolco di Sezze, castello di S. Martino di Priverno, il lago di Giulianello, Ninfa/Pantanello e Monticchio), introdotti dai dirigenti regionali Diego Mantero e Stefano Sarrocco i quali, nei loro interventi, hanno posto l'accento sull'importanza che questa scelta della Regione potrà avere rispetto agli sviluppi della sostenibilità in questi territori.