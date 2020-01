Tutto pronto per il terzo appuntamento con la Polenta a Sermoneta. Dopo la Sagra del 19 gennaio nel centro storico di Sermoneta e del 26 gennaio a Doganella di Ninfa, il piatto tipico invernale, che è nato proprio nelle terre sermonetane cinque secoli fa , viene celebrato domenica 2 febbraio 2020 nella borgata di Tufette, con la Festa della Polenta. La manifestazione è organizzata dal Comitato di Borgata con il patrocinio del Comune di Sermoneta e si terrà nello spazio adiacente la Chiesa Nostra Signora di Lourdes (in via Tufette). Il programma prevede l'inizio della preparazione della polenta alle ore 7.00, la santa messa alle ore 11.00, la benedizione dei pani e, alle 12.30, la distribuzione del prelibato piatto, condito con sugo di salsiccia, pomodoro ed olio di oliva locale.