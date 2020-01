Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio di ogni anno e istituito nel 2005 per commemorare le vittime dell'Olocausto, si trasforma e si amplia nella rassegna "Ricordati di non dimenticare - Giornate della Memoria 2020" (sottotitolo "Dopo un raccolto ne viene un altro"), frutto del lavoro congiunto delle realtà locali Associazione Solidarietà e Sviluppo, Oltreconfine, Sintagma e Centro Studi Semata, che dal 25 gennaio e fino al prossimo 16 febbraio hanno dato vita a una serie di iniziative in vari centri della provincia, tra cui Cori, Cisterna e Sermoneta. "Ricordati di non dimenticare" - sottolineano gli organizzatori - vuole essere l0occasione, nel territorio, tra la gente, tra le nuove e vecchie generazioni, per coltivare il ricordo, farlo diventare non l'eccezione di un giorno, ma un esercizio costante di conoscenza. Non una giornata sola, dunque: il ricordo delle guerre, ma anche quello delle fatiche, dei sacrifici, del lavoro che stanno dietro all'odierna vita quotidiana, i valori presenti nella Costituzione. Gli incontri coinvolgeranno donne, uomini, giovani e ragazzi delle scuole."Dopo un raccolto ne viene un altro" è un inno alla vita e rappresenta un omaggio ad Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti al Poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943.



L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, la Compagnia dei Lepini, i Comuni che ospitano la rassegna letteraria e gli altri eventi, l'Anpi provinciale di Latina e le sezioni locali, le varie associazioni. Il primo appuntamento con il libro "Io che conosco il tuo cuore" e il suo autore Adelmo Cervi è in programma sabato 1° febbraio alle 18 presso il Teatro comunale "Luigi Pistilli" di Cori. Adelmo è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi; quando suo padre è morto fucilato dai tedeschi lui aveva solo quattro mesi. Suo nonno Alcide, padre di Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, nel 1955 ha pubblicato "I miei sette figli", a cura di Renato Nicolai, un classico della Resistenza tradotto in moltissime lingue. All'incontro di Cori interverranno il sindaco Mauro De Lillis, l'assessore alla cultura Elisa Trifelli. L'evento ricorda, oltre alla Giornata della memoria, il bombardamento di Cori, i 75 anni della Liberazione e i 50 anni della morte di Alcide Cervi.

La presentazione del libro di Adelmo Cervi "Io che conosco il tuo cuore", dedicato a suo padre Aldo, si sposterà domenica 2 febbraio alle 10.30 presso la Biblioteca comunale di Sermoneta, in località Pontenuovo. Interverranno: Emanuela Agostini, Clara Cacciotti, Chiara Caiola, Mauro Mariotti, Erika Manfrin, Fabrizio Porcari; Enrico Forte, consigliere della Regione Lazio. Coordinerà l'incontro Antonio Scarsella.