Sarà l'ultimo interessante libro di Miguel Gotor, "L'Italia nel Novecento" (edito da Einaudi) al centro del dibattito culturale e politico della rassegna arte cultura e impresa, organizzato da Officine cultura e sviluppo. L'appuntamento che si terrà quest'oggi, alle ore 18.00, presso la sede del Consorzio dello sviluppo industriale Roma - Latina in via Carrara 12 a Latina Scalo, vedrà protagonisti del dibattito sulla storia recente del Bel Paese, oltre all'autore, il famoso scrittore Miguel Gotor, due politici di opposte fazioni, il consigliere regionale del Partito Democaratico Enrico Forte e l'ex presidente della Provincia di Roma ed ex deputato di Allenza Nazionale Silvano Moffa.

A moderare il dibattito Alessandro Panigutti, direttore di Latina Editoriale Oggi. Il libro di Miguel Gotor, docente di Storia moderna all'Università di Torino ed ex senatore della Repubblica, con un linguaggio estremamente accessibile, pur seguendo una rigorosa impostazione scientifica, prende in esame le principali tappe che hanno segnato le sorti della Penisola.