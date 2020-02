Un palco per artisti emergenti e cantanti noti, e un'edizione tutta nuova del Talent Show "Lasciatemi cantare" che torna ad animare il centro commerciale Aprilia2, sfondo di un contesto fatto di musica, intrattenimento, competizione e solidarietà.

Si parte domenica 9 febbraio e subito la scena sarà per un ospite speciale, Ivan Cattaneo, celebre cantautore bergamasco, artista eclettico, pittore e soprattutto voce della cover cult di 'Una zebra a pois" diventata per anni un vero tormentone. Dopo aver inaugurato una sua mostra a Milano il mese scorso, il cantante si esibirà alle ore 18:00 per proporre alcuni dei suoi pezzi più noti. Il prossimo weekend Aprilia2 ospiterà invece Le Donatella. Le due gemelle della musica chiuderanno la kermesse domenica 16 febbraio, attese alle ore 18:00.

"Parlare di giovani - fa sapere l'organizzazione - significa anche affrontare temi a loro vicini, come il bullismo, a cui verrà dato ampio spazio in occasione della presentazione del libro di Alessandro Pirolli, il 10 febbraio alle ore 16:00; l'11 febbraio alle ore 16:00 sarà ospite la Onlus "Modelli si nasce", che lavora in direzione della valorizzazione dei soggetti autistici; e venerdì 14 febbraio, alle ore 16, appuntamento con lo "Stop ad ogni forma di violenza". L'evento è a cura dell'Accademia Why Not! e verrà presentato dal vocal coach David Pironaci, componente di Giuria del programma "All Together now", in onda su Canale 5.

Per candidarsi al contest "Lasciatemi cantare", visitare il sito di Aprilia2 al seguente link: https://www.aprilia-2.it/news/lasciatemi-cantare-2/