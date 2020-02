Fervono i preparativi per la 39esima edizione del Carnevale Campagnolo. Mentre è in corso di definizione il programma della manifestazione prevista per la domenica di Carnevale, i cartapestai di Santi Cosma e Damiano stanno ultimando i loro capolavori, vere e proprie opere d'arte a testimonianza della loro grande maestria e capacità che, ormai da circa quaranta anni, li vede protagonisti di questa manifestazione portandoli per i sei mesi che la precedono, a dedicarsi alla creazione dei carri allegorici, sfidando ogni tipo di impedimento, compreso le avversità meteorologiche. Tutto in preparazione di una giornata in cui l'arte di questi veri e propri maestri della cartapesta diventa oggetto di sana competizione tra i vari gruppi, ma anche di ammirazione e stupore da parte delle migliaia di persone che accorrono a godersi questo meraviglioso giorno di festa. Ma non solo carri allegorici è il Carnevale Campagnolo! Infatti, oltre alla sfilata dei tradizionali carri, anche quest'anno non mancheranno, i meravigliosi gruppi mascherati, le associazioni e palestre locali e molte altre meravigliose sorprese, così come non mancherà l'animazione e l'intrattenimento per i più piccoli.

Anche quest'anno, si prepara una giornata di grande festa e divertimento per una manifestazione che, negli anni, è andata sempre crescendo diventando tra le più belle d'Italia e senza dubbio tra le prime della Regione Lazio. E' possibile seguire il programma e la manifestazione, con i costanti aggiornamenti, anche nella pagina dedicata sia su Instagram che su Facebook. La manifestazione è organizzata dal Comune di Santi Cosma e Damiano con la collaborazione della locale Pro Loco ed il patrocinio contributo della XVII^ Comunità Montana. Appuntamento, quindi, a domenica 23 febbraio per un'altra meravigliosa giornata di festa. Media partner della manifestazione sono "l'Associazione Carnevali d'Italia" e Radio Antenna Verde.