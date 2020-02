Street Music sulle corde dell'arpa. Un nuovo appuntamento con la musica di qualità oggi, ore 21, al Teatro Moderno di Latina. Micol Arpa Rock si presenta nel suo nuovo tour con il classico trio rock: al basso, Luca Amendola, alla batteria ,Manuel Moscaritolo e al posto della chitarra e voce la sua arpa elettroacustica. Il concerto proposto dalla Ventidieci è stato realizzato con il sostegno del Mibac e della Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Lo Street Music Tour di Micol Arpa Rock si preannuncia un successo. Micol finora si è fatta apprezzare dalla critica musicale e dal pubblico per i suoi personalissimi arrangiamenti. La musicista proporrà dei brani che hanno fatto la storia del rock: dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Nirvana a Springsteen, passando per i Pink Floyd, i Beatles, sino ad arrivare ai Queen. Per la prima volta, nel suo tour, Micol proporrà al pubblico anche dei brani inediti che vantano la collaborazione del produttore musicale di Zucchero, Max Marcolini, e dell'ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (Litfiba).