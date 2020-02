Arriva il "Re Carnevale" e partono i festeggiamenti organizzati dal Comune di Fondi e la Pro Loco Fondi, in collaborazione con Consorzio FondiPiù e Confcommercio Laziosud Fondi. Due le giornate dedicate al "Carnevale Fondano 2020": domenica 23 e martedì 25 febbraio prossimo.

Centinaia i bambini e adulti che hanno partecipato in allegria alle passate edizioni, festeggiando serenamente, ballando e sfilando per le vie del centro cittadino. L'appuntamento quest'anno è dalle ore 15.00 alle 19.00 di domenica 23 febbraio prossimo, sul palco di Piazza Quattro Novembre (San Francesco) dove si susseguiranno intrattenimenti, spettacoli musicali e canori. I bambini e gli adulti in maschera potranno iscriversi liberamente e in maniera gratuita ricevendo un numero identificativo che consentirà ad un'apposita commissione di individuare le maschere più belle e originali. I premi saranno distinti in due grandi gruppi di età: fino a 16 anni e dai 17 ai 100 anni.

Il programma verrà riproposto il giorno di Carnevale, martedì 25 febbraio, sempre dalle ore 15.00 alle 19.00, con la cerimonia finale di premiazione delle maschere più belle e originali.

Divertimento in piazza quindi nei giorni di domenica 23 e martedì 25 febbraio prossimo con il "Carnevale Fondano 2020", ancora più ricco di eventi e con la partecipazione dell'Associazione Araldica Contado d'Aquino, che per l'occasione sfilerà con maschere sul tema "Indiani d'America""; l'Associazione di Contrade Drappo dell'Assunta, con le contrade: Querce; Cucuruzzo; Sant'Andrea; San Raffaele; Madonna degli Angeli; Castello Monte San Biagio; Associazione Corte Caetani; Ass. Pro-Capratica.