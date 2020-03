Il Giardino di Ninfa, l'oasi di acqua dolce e flora sdraiata ai piedi del borgo medievale di Sermoneta, nel comune di Cisterna, celebra proprio nel giorno della Festa di Primavera, il centenario dell'apertura e per l'occasione, data la chiusura sancita dal decreto indetto in seguito al dilagare del covd 19, con l'hashtag #distantimavicini, il Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, ha aperto porte del monumento naturale a tutti i visitatori virtuali, regalando, grazie ad una diretta pubblicato sulla pagina Facebook, iniziata alle 11.30, una visita speciale al giardino che in questa stagione è più incantevole che mai. Ad accompagnare alla scoperta dell'oasi, famosa in tutto il mondo per le sue incantevoli bellezze, è Antonella Ponsillo, direttore del Giardino.