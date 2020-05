Ma come resistere alla bellezza straordinaria della natura? Il fascino di Ninfa continua ad incantare, un giardino delle meraviglie che in questo periodo è rivestito da un mantello di fiori e di petali, dove le api sono tornate a ronzare e rare farfalle sostano prima di riprendere il loro viaggio lunghissimo. Ieri una nuova presenza ha reso felice la Fondazione Caetani, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui l'emergenza covid 19 ha imposto la chiusura di uno dei più bei giardini privati del mondo.

Sono nati infatti sei piccoli cigni. Una visione bellissima, che la Fondazione intende condividere con il pubblico. Distanti, ma vicini anche in questo. Leggiamo infatti sulla pagina facebook del Giardino: "Ci aiutate a scegliere i nomi? Scriveteli nei commenti! Lasciatevi ispirare da questo video mentre nuotano con mamma e papà nelle vasche dell'hortus conclusus accanto all'antico castello di Ninfa!"