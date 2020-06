Spunta Francesco Acerbi ad Aprilia, fan a caccia di selfie in via dei Lauri. Questa domenica mattina nel centro cittadino si è rivelata più movimentata del solito per la presenza inaspettata del capitano della Lazio e colonna della nazionale italiana al bar-ristorante il Pidocchietto. Acerbi, seduto all'esterno del locale in compagnia di amici e dei titolari del locale, si è goduto uno degli ultimi attimi di relax prima della ripresa del campionato di calcio, ma la sua presenza ad Aprilia non è passata inosservata. In tanti infatti hanno riconosciuto il difensore della Lazio e un poco tempi si è formato un capannello di persone in largo Marconi, pronte a chiedere un selfie con Acerbi; selfie ai quali il giocatore non si è sottratto facendo contenti i tifosi della Lazio ma anche i semplici appassionati di calcio