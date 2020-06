Quattro incontri online gratuiti per condividere il programma di Nati per Leggere. Questo è il cuore del progetto ideato dagli stessi volontari di NpL e che vede in prima linea i Comuni e le biblioteche di Cisterna, Aprilia e Cori. L'obiettivo è quello di promuovere la bellezza e l'importanza della lettura in famiglia. Infatti, i primi tre incontri - il primo dei quali domani mattina - sono dedicati a tre fasi della vita del bambino: attesa, 0-2 anni e 3-5 anni. L'ultimo incontro, invece, è incentrato su Nati per la Musica ed è indirizzato a tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Il percorso informativo è rivolto a genitori e familiari e si potrà accedere alle Videochiacchiere tramite un semplice link, che sarà fornito a seguito dell'iscrizione con tanto di semplici istruzioni. Per iscriversi si può accedere al form ufficiale (CLICCA QUI), oppure chiedere direttamente ai volontari locali NpL, tramite l'evento Facebook (CLICCA QUI), o infine contattando la propria biblioteca comunale.

Di seguito, il programma dell'evento

16/06/2020 ore 10:30

I incontro: famiglie in attesa

18/06/2020 ore 10:30

II incontro: famiglie con bambini di 0 - 2 anni

23/06/2020 ore 10:30

III incontro: famiglie con bambini di 3 - 5 anni

25/06/2020 ore 10:30

IV incontro: Nati per la Musica 0 - 6 anni