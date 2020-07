La stagione estiva a Sabaudia è all'insegna dell'artigianato. Da oggi 3 luglio e fino al prossimo 6 settembre, tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, Piazza Santa Barbara ospiterà i mercatini promossi dalle associazioni Art Maison, RicordArt, Sabaudia d'Amare e Minerva in Piazza.

"Estate al Brigan…tino" – questo il nome della rassegna – nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di offrire a cittadini e visitatori un'opportunità di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, e non solo, e si sviluppa nell'ambito di un percorso condiviso con le quattro realtà associative summenzionate, da sempre tra le protagoniste dell'estate nella città delle dune. Un percorso che rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo e che trova nel gioco di squadra l'occasione per valorizzare piazza Santa Barbara, luogo di indiscutibile fascino e storicamente individuata quale area dedita al mercato di Sabaudia.

"Una passeggiata tra gli espositori dei mercatini vorremmo divenisse l'occasione per stare insieme e ritrovarsi dopo questo lungo periodo di distanziamento obbligato ma anche l'opportunità per riscoprire il territorio e le sue eccellenze – commenta l'assessore alle Attività Produttive, Emanuela Palmisani – Vorrei ringraziare il responsabile di Settore Sara Macera e le associazioni Art Maison, RicordArt, Sabaudia d'Amare e Minerva in Piazza per aver voluto costruire insieme questo percorso, con l'auspicio posso consolidarsi e crescere nel tempo".

Calendario Mercatini:

03-04-05 LUGLIO 2020 – referente per l'organizzazione associazione Art Maison;

10-11-12 LUGLIO 2020 - referente per l'organizzazione associazione RicordArt;

17-18-19 LUGLIO 2020 - referente per l'organizzazione associazione RicordArt:

24-25-26 LUGLIO 2020 - referente per l'organizzazione associazione Art Maison;

31 LUGLIO – 01-02 AGOSTO 2020 - referente per l'organizzazione associazione Art Maison;

dal 07 AGOSTO al 16 AGOSTO 2020 - referente per l'organizzazione associazione Art Maison;

21-22-23 AGOSTO 2020 - referente per l'organizzazione associazione RicordArt;

29-30-31 AGOSTO 2020 - referente per l'organizzazione associazione RicordArt;

04-05-06 SETTEMBRE 2020 - referente per l'organizzazione associazione Art Maison;