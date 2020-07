Dopo qualche anno di assenza Nancy Brilli, la bella attrice italiana è tornata a Ponza. E' arrivata un paio di giorni fa bordo dell'aliscafo partito dal porto di Anzio, insieme ad un gruppo di amici e stanno soggiornando presso un rinomato albergo dell'isola lunata.

La Brilli quando sull'isola c'è anche l'attore Gigi Proietti resta ospite nella sua casa ponzese, ma questa volta ha deciso di andare in albergo. "Il mare per me e? benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera...", ha scritto sul suo profilo Instagram dove ha postato qualche foto immortalata a Chiaia di Luna, che la ritraggono mentre fa un bagno rigenerante nella acque cristalline in un caletta caratteristica, e dove si può ammirare l'attrice, vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d'argento 1990, con un fisico mozzafiato all'età di 56 anni.