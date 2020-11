Al centro del Tirreno c'è l'isola di Ponza. Nel cuore di Ponza c'è lo splendido borgo marinaro di Santa Maria. È lì che Gigi Proietti aveva deciso di vivere le sue vacanze estive, acquistando una casa a un passo dalle Grotte Azzurre, e che dall'alto abbraccia la spiaggia e l'arco del porto. La sua scelta risale a circa cinquant'anni fa, e sicuramente non se n'è pentito un attimo. Ci tornava ogni anno con la sua compagna Sagitta, e poi con le figlie, Carlotta e Susanna, che sono cresciute estate dopo estate con i bambini e i ragazzi di quella frazione che coniuga campagna e mare. La notizia della morte di Proietti ha lasciato frastornati tutti i ponzesi. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio il sindaco Francesco Ferraiuolo: "Gigi Proietti è stato un affezionato estimatore e frequentatore di Ponza a cui non ha mai fatto mancare il sentimento del suo legame. Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco, gli aveva conferito all'unanimità nel maggio 2019 la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: ‘per l'esemplare affetto e attaccamento alla comunità ponzese dimostrati anche con la disinteressata partecipazione umana e il contributo artistico personale oltre al chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi oltre i confini italiani come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro, che fa di lui una persona che l'Amministrazione è vivamente onorata di avere tra i componenti della propria cittadinanza'. Il sindaco, a nome proprio, del Consiglio comunale e dell'intera cittadinanza, esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Proietti, eminente esponente del mondo dello spettacolo e della cultura, nonché i sensi di affettuosa vicinanza alla moglie Sagitta e alle figlie in questo momento di grande lutto per Ponza e per la comunità ponzese".

Il legame con Santa Maria

A Ponza Proietti lo conoscevano tutti, ma è naturale che il legame più forte si sia creato con gli abitanti e i frequentatori del borgo di Santa Maria, dove abitava. Lo ricorda con profondo dolore a poche ore dalla scomparsa Rosario Pompeo Porzio, già sindaco dell'isola, che a Santa Maria possiede un cantiere e un pontile, dove l'attore ormeggiava il suo gommone: "Era una persona molto cordiale e simpatica, facevamo belle chiacchierate insieme, ma da due anni non veniva più a Ponza e avevo immaginato che avesse qualche problema. Una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho aiutato a scendere dal gommone e gli ho detto che quel gesto me ne ricordava un altro che facevo spesso da ragazzo con Vittorio Gassman, quando sbarcava sulla spiaggia: lui ha sorriso. Era una persona attenta e sensibile. Quando io e la mia Amministrazione siamo stati coinvolti in una pesante vicenza giudiziaria lui mi ha telefonato incredulo, per esprimermi la sua solidarietà: è stato un gesto che mi ha molto colpito".

Antonietta è una donna adulta, ma ricorda con tenerezza e nostalgia tanti momenti vissuti tra gli anni ‘70 e ‘80, che definisce spettacolari: "Chi vi ha partecipato ricorda ancora oggi una megafesta organizzata negli anni ‘70 con Massimo Ghenzer e altri personaggi dello showbiz dal titolo ‘Profumi e balocchi': Proietti era già famoso, poi lo divenne sempre di più. Di quel periodo ricordo Vittorio Gassman, la figlia Paola, Ugo Pagliai, Giulia Lazzarini: un'estate arrivò anche Marcello Mastroianni".

Cittadino onorario... da sempre

"Nel 1986 gli amministratori comunali e il sottoscritto, allora sindaco, pensammo di conferirgli la cittadinanza onoraria e approvammo all'unanimità la delibera consiliare - ricorda Silverio Lamonica, anche lui già sindaco dell'isola -. Purtroppo per le note vicende politiche che portarono allo scioglimento del Consiglio, non fu possibile formalizzare con una pubblica cerimonia quell'atto amministrativo. L'attuale Amministrazione ha adottato lo stesso provvedimento, doveroso, all'unanimità. Nel 2007 ha partecipato con entusiasmo alla celebrazione del 150° anniversario dello sbarco di Carlo Pisacane, leggendo anche il suo ‘testamento spirituale' e i celebri versi de ‘La spigolatrice di Sapri'. Nell'agosto 2014 mi recai a casa sua a Santa Maria, portandogli in omaggio il mio saggio sul mitreo di Ponza. Non c'era e lasciai il libro alla moglie: ai primi di settembre mi telefonò chiedendomi particolari storici e archeologici. Con mia somma sorpresa, scoprii che ambientò un episodio della serie ‘Una pallottola nel cuore 3' del 2018 proprio in un mitreo, quello di Sutri".