"Vivi nel Parco" per conoscere le aree protette di Fondi, tra reperti natura e prelibatezze alimentari. Si comincerà il 31 Luglio, alle ore 9.30 con l'apertura del parco di Villa Placitelli. Il complesso sorge su un'altura su cui anticamente era stato innalzato un tempio dedicato a Iside e si estende su un'area di circa 25 ettari.

Alle 17 nelle sale interne della Villa sarà inaugurata la mostra collettiva di Enzo Casale, Nino Caldarone e Gino Grossi. Alle ore 19 nella Cappella della Villa, don Fabio Gallozzi celebrerà la Santa Messa, alle 19.30 ci sarà la presentazione del programma "Vivi nel Parco" a cura di Carlo Gallozzi presidente della Coop. Foglia d'Oro, dal presidente del Parco Bruno Marucci, dall'Assessore Regionale all'Agricoltura Enrica Onorati, dal presidente del Club per l'Unesco di Latina Mauro Macale, dal direttore del Parco Lucio De Filippis, del consigliere regionale Salvatore La Penna e del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto. Il convegno sarà anche l'occasione per lanciare il Concorso Fotografico "Le bellezze, nascoste e non, del lago di Fondi" organizzato da Giuseppe Manzo e Vincenzo Bucci. Per partecipare bisognerà semplicemente consegnare le foto scattate sul tema.

Il vincitore, ad insindacabile giudizio della giuria sarà reso noto sabato 18 settembre. Le manifestazioni si terranno nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. L'ingresso è gratuito con prenotazione al 339 275 6889/ 328 808 9778 o via mail: fogliadoro.sc@libero.it.