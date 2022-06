Il caldo è venuto a bussare alle nostre porte, giugno inizia con un'ondata di novità decisamente bollenti. Per chi ancora non ha modo di godersi una bella giornata di sole in spiaggia, nessun timore: le piattaforme ci regalano tantissime serie in streaming da gustarci vicino alla fresca brezza di un ventilatore, meglio ancora se gustando un delizioso gelato.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Mercoledì 1 Giugno

"Abbott Elementary" (Disney+), stagione 1

"American Dad" (Disney+), stagione 16

"Mixed-ish" (Disney+), stagioni 1-2

"Star" (Disney+), stagione 3

Giovedì 2 Giugno

"Borgen – Potere & Gloria" (Netflix), stagione 1

"The Orville: New Horizons" (Disney+), stagione 3

Venerdì 3 Giugno

"The Boys" (Amazon Prime Video), stagione 3

"Physical" (Apple Tv+), stagione 2

Mercoledì 8 Giugno

"Ms. Marvel" (Disney+), stagione 1

"Sarò mamma" (Netflix), stagione 1

"L'Ora – Inchiostro contro Piombo" (Canale 5), stagione 1

"Departure" (Rai4), stagione 1

Venerdì 10 Giugno

"Peaky Blinders" (Netflix), stagione 6

"For All Mankind" (Apple Tv+), stagione 3

Domenica 12 Giugno

"Becoming Elizabeth" (STARZPLAY), stagione 1

Mercoledì 15 Giugno

"God's Favorite Idiot" (Netflix), stagione 1

"Love, Victor" (Disney+), stagione 3

"Snowfall" (Disney+), stagione 5

"Family Reboot: Facciamo un Restart?" (Disney+), serie completa

Venerdì 17 Giugno

"L'estate nei tuoi occhi" (Amazon Prime Video), stagione 1

Mercoledì 22 Giugno

"The Umbrella Academy" (Netflix), stagione 3

"I Griffin" (Disney+), stagione 19

"The Fosters" (Disney+), stagioni 1-5

"Have You Seen This Man?" (Disney+), stagione 1

"Delitti in Paradiso" (Rai 2), stagione 11

"Professor T (UK)" (Rai 2), stagione 1

Venerdì 24 Giugno

"La Casa di Carta Corea" (Netflix), stagione 1

"Man Vs Bee" (Netflix), stagione 1

"Chloe – Le maschere della verità" (Amazon Prime Video), stagione 1

"Loot" (Apple Tv+), stagione 1

Martedì 28 Giugno

"Only Murders in the Building" (Disney+), stagione 2

Mercoledì 29 Giugno

"Atlanta" (Disney+), stagione 3