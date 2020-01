Beppe Grillo si opera e annulla le date del tour "Terrapiattista", lo spettacolo comico che il 27 marzo avrebbe fatto tappa anche al teatro Europa di Aprilia. Ad annunciarlo è proprio il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle con un post sulla propria pagina facebook, dove spiega che a breve si sottoporrà a un intervento chirurgico che lo costringerà a mesi di convalescenza. "Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi - spiega Grillo - che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour TERRAPIATTISTA, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l'Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto"