Il Carnevale itrano è pronto a regalare grande spettacolo. Si partirà il 23 febbraio alle 14.30 con la sfilata in maschera per le vie della città, per concludersi in piazza Umberto I con musica e giochi per tutti. Gran finale martedì grasso (25 febbraio n.d.r.) con la città che si trasformerà ancora una volta in un grande e gioioso palcoscenico, su cui sfileranno i carri allegorici accompagnati dalle festanti e rumorose maschere.

Il carnevale Itrano si concluderà in piazza Umberto I con giochi di luce e colori, musica, balli e tanto divertimento per grandi e bambini.

"Il nostro carnevale è una festa che si rivolge principalmente ai cittadini itrani - ha spiegato il Sindaco Fargiorgio - in special modo ai tanti bambini che, attraverso le sfilate, hanno modo di divertirsi cantando, giocando e vivendo due pomeriggi all'insegna della spensieratezza. Ringrazio le associazioni ed i comitati che hanno raccolto l'invito dell'Amministrazione cooperando per la buona riuscita della manifestazione. Da ultimo, un ringraziamento ai consiglieri comunali Stefania Saccoccio e Mattia Punzo che hanno curato l'organizzazione, impegnandosi seriamente come negli scorsi anni".

Il Carnevale Itrano 2020 gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Itri e della XXVII° Comunità Montana dei Monti Aurunci.