La storia di un professore in pensione che alla vigilia dei suoi ottant'anni ospita la figlia e il nipote nella villa nel New England. I rapporti tra il vecchio e il ragazzo non sono semplici, ma tra i due lentamente sboccerà un affetto forte e sincero, capace di superare l'età e le distanze generazionali. Successo cinematografico dii Mark Rydell (1981) che ha valso a Henry Fonda e Katharine Hepburn l'Oscar, "Sul lago dorato" approda domani sera sul palco del Teatro Europa di Aprilia, interpretato da un cast affiatato in cui spiccano i nomi di Gianfranco D'Angelo, Corinne Clery, Fiordaliso, Nicola Paduano e Giuseppe Anelli. "Un ironico ed affettuoso sguardo a mondi diversi che si ritrovano al di là delle convenzioni sociali e delle età - evidenziano le note di sala -; una commedia di divertente ironia e sentimenti che ha fatto sognare tantissimi spettatori. Emozionarsi non è stato mai cosi divertente". Firma la regia Diego Ruiz. Ore 21. Infoline: 06.97650344 – 335.8059019 - www.ciaotickets.com.