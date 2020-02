Una star del suo calibro fa sempre scalpore, anche quando si concede un pomeriggio all'aria aperta nella sua città. Oggi Tiziano Ferro, reduce dal grandioso successo come super ospite di Sanremo 2020, ha passeggiato a lungo oggi pomeriggio in centro a Latina, dove non è certo passato inosservato. Ha camminato per il corso principale fino a piazza del Popolo, sempre naturalmente accompagnato da un nugolo di fan e curiosi. Immancabili i selfie, gli scatti sugli smartphone e la richiesta di autografi a cui la star pontina, che ora vive in America con suo marito, si è lasciato travolgere dall'affetto dei fan mostrandosi come sempre disponibile nei confronti della sua gente. Sui social in tanti hanno "segnalato l'avvistamento" di un personaggio ormai di fama mondiale ma che, quando può, torna sempre a casa per ricevere il calore di famigliari e amici. D'altronde Latina, come ripete spesso Tzn, è e sarà per sempre la sua casa.