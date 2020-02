Tutta la città è in fermento e spera di vederlo sbucare da qualche angolo: tutti vogliono vedere Tiziano Ferro che, proprio in questi giorni, è a Latina, la città dove è nato e cresciuto e che ha lasciato da qualche tempo per vivere a Los Angeles. Un'occasione che i fan non possono lasciarsi sfuggire per qualche selfie e per salutare il concittadino, oltre che star internazionale, reduce dal successo di Sanremo.

Ma questi, per Tiziano Ferro, sono anche giorni per rivedere famiglia, amici, il centro della sua città (dove è stato visto ieri da tantissimi fan). Oggi, proseguendo questo "tour", Tiziano Ferro è stato allo stadio Francioni, dove negli anni passati è stato protagonista di uno dei concerti più belli ospitati dalla città e dove oggi è stato immortalato con una sciarpa del Latina Calcio.

Ma soprattutto, lo stadio è stato uno dei tanti set del nuovo documentario di Tiziano Ferro, in uscita questa estate su Amazon Prime. "Anche lo stadio Francioni la patria del Latina Calcio 1932, è stato uno dei set del documentario sulla vita artistica di Tiziano Ferro che ripercorre anche i concerti che lo hanno visto protagonista nella sua città all'inizio della carriera- scrive la società di calcio in un post su Facebook - L'ultimo concerto a Latina proprio allo Stadio Francioni nel 2007 ed un regalo alla città di Latina ed ai colori nerazzurri al termine delle riprese".