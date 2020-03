Terzo messaggio ai fan da parte di Tiziano Ferro che ieri ha ribadito che lui resta in casa. L'occasione

che ha spinto il cantante pontino a farlo, è l'uscita su una rivista di alcune foto che lo ritraggono mentre passeggia a Latina, vecchie foto specifica Tzn, che risalgono ai giorni in cui nel capoluogo è arrivato per alcune scene del suo film. Tiziano, ringraziando per i messaggi d'amore ricevuti a seguito della scomparsa della sua cagnolina, annuncia anche che personalmente sta supportando alcune iniziative della protezione civile. Questo il messaggio di Tzn, che si trova a Los Angeles: "Volevo ringraziarvi per i messaggi d'amore per Piper che è venuta a mancare. Grazie.

Anche a L.A. la situazione è complessa.

Sono uscite delle foto mie con Victor, Condola Rashad e altri amici nelle strade di Latina ma ci tengo a precisare che sono foto vecchie scattate quando ero in Italia prima del mio compleanno. Il messaggio quindi rimane sempre quello, forte e chiaro: stiamo a casa, il più possibile.

Io personalmente sostengo la protezione civile - nazionale e locale - che acquista le attrezzature e le distribuisce ai singoli ospedali.

Nelle stories di IG posterò alcune delle iniziative che sto personalmente supportando.

Ci sentiamo qui ogni tanto.

Magari per un po' di musica.

Vi voglio bene"