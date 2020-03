Parole di incoraggiamento che rivelano come in questi momenti difficili l'amore per le proprie radici si faccia sentire ancora più forte. In una bella intervista all'Adnkronos, Virginio - cantante di Fondi - invita i suoi concittadini ad essere forti e a restare in casa, perché questo è il solo modo di lottare. Trentacinque anni, sotto i riflettori grazie al Festival di Sanremo al quale partecipò nel 2006, e poi grazie ad Amici che lo vide trionfare nel 2011,Virginio Simonelli si dice molto preoccupato per Fondi. La sua città è blindata, lui da Roma segue quanto accade con apprensione, i suoi parenti sono lì. Ha dichiarato: "Purtroppo due giorni fa mio nonno ci ha lasciati per problemi di cuore e non abbiamo potuto fargli il funerale. E neanche sono potuto tornare per abbracciare mio padre". Ha raccontato ancora durante l'intervista all'Adnkronos: "Io vivo a Milano da tanti anni. Ma ero a Roma in queste settimane e qui mi sono trattenuto per sicurezza, quando l'epidemia di coronavirus è diventata drammatica. Ecco, vorrei dire a tutti: restate a casa perché almeno il sacrificio di chi lotta in prima linea e di chi non può salutare degnamente i propri cari che vengono a mancare abbia un senso". Poi una promessa, alimentata dalla fiamma della speranza che da questo dramma ne usciremo: "Appena sarà possibile vorrei organizzare un grande concerto per la mia città, magari invitando anche altri miei colleghi". Una promessa rivolta anche ai fan, che il 29 febbraio si sarebbero dovuti riunire proprio a Fondi: "Faremo una grande festa quando tutto questo sarà finito"