Tiziano Ferro si ritrova in mezzo a una polemica dopo il suo appello al Governo affinché si faccia chiarezza sui tempi delle misure restrittive per l'emergenza coronavirus. Il discorso pronunciato dall'artista di Latina era nato a seguito di una domanda di Fabio Fazio, durante la trasmissione "Che tempo che fa", domanda che riguardava l'ormai prossimo tour di Tzn. "Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti arrivano fino al 3 maggio, ma è importante avere delle risposte certe, è necessario, anche per rispetto nei confronti dei fans che chiedono e che stanno acquistando i biglietti", aveva detto tra l'altro il cantante sollecitando il Governo in tal senso. Parole che hanno provocato pareri contrari sui social da parte di chi le ha ritenute "inopportune". Lo stesso Fabio Fazio, in realtà, con gentilezza, in diretta aveva ricordato a Tiziano che sta così tutta l'Italia, dal turismo ad altri settori. Ferro si era allora scusato, specificando che lui non poteva parlare se non per la propria categoria.