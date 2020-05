Questo fine settimana riapriranno i pub in centro e, naturalmente, l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale e dei gestori delle attività commerciali sarà altissima perché vengano rispettate le prescrizioni dettate dall'emergenza coronavirus.

Sarà chiusa in via sperimentale Via Cesare Battisti, che si trasformerà in una ztl temporanea a varchi aperti per la sola uscita dei mezzi: questa soluzione consentirà l'ampliamento degli spazi a disposizione dei pub per questo weekend al fine di agevolare le presenze e permettere allo stesso tempo il giusto distanziamento tra i clienti.

"Proprio ieri c'è stato un incontro in Comune con residenti ed esercenti della zona pub, che ringraziamo – dichiara la consigliera Valeria Campagna – per il grande spirito collaborativo che hanno mostrato. Stiamo adottando una soluzione temporanea per l'ampliamento della ztl nella zona pub per venire incontro in questo momento delicato alle attività commerciali; nel frattempo però l'amministrazione lavorerà anche all'interessante progetto presentato proprio dai gestori per un allargamento stabile della zona, che richiede invece tempi più lunghi".

"In attesa della riapertura, rivolgo un appello a tutti i ragazzi che torneranno nella zona dei pub: aspettavamo da tanto questo momento ed è giusto iniziare a riprendere in mano la nostra vita, ma cerchiamo di essere responsabili. Dal nostro comportamento dipende la salute pubblica, ma anche il futuro della zona stessa".