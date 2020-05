Un piano puntuale di controlli per evitare gli assembramenti all'esterno dei locali della movida cittadina. Nel capoluogo pontino, in questo fine settimana, le forze dell'ordine stanno raddoppiando gli sforzi per evitare situazioni di pericolo come gli assembramenti all'esterno dei locali quali pub, bar o ristoranti. Un piano d'azione messo a punto con la Prefettura di Latina guidata da Maria Rosa Trio.

E le prime giornate hanno dato segnali positivi. I giovani, in particolare, sono apparsi molto disciplinati e la presenza costante delle forze dell'ordine ha garantito un sostanziale rispetto delle regole.



Girando per i locali, l'altra sera, la situazione era decisamente sotto controllo. Molte persone in giro, pochissimi assembramenti all'esterno dei locali della via dei pub. Funziona l'isola pedonale, già sperimentata con successo nel passato, che permette alle persone di girare nella zona dei pub, utilizzando tutto lo spazio delle strade del quadrilatero. E' vero, come sottolineano alcuni dei titolari dei locali, che l'affluenza è meno alta del passato, ma questa al momento è una fortuna, sia perché evita assembramenti, sia perché serve a organizzare meglio un eventuale aumento delle persone presenti nei locali e tra le vie. Le forze dell'ordine girano con regolarità e non hanno molto da intervenire, per fortuna.



Un plauso va anche ai gestori e ai lavoratori dei pub e dei locali in generale, che stanno molto attenti a far rispettare le regole. In particolare qualcuno ricorda ai clienti di indossare la mascherina o di mantenere la distanza. Oggi l'attenzione si sposta nelle ore diurne e soprattutto nella zona del mare, dove ieri si è registrato un notevole afflusso di persone. La spiaggia è ancora interdetta per fare il bagno o prendere il sole, ma nonostante questo il numero di persone presenti è molto alto. Per questo i controlli saranno rinforzati proprio sul chilometri di lungomare tra Rio Martino e Foceverde.