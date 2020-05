Oltre 2.300 positivi in meno, "solo" 397 nuovi casi e 78 deceduti. I guariti, invece, sono oltre 2.600 in più di ieri.

Sono questi i dati diffusi alle 18 dalla Protezione civile nazionale rispetto all'emergenza Coronavirus in tutta Italia.

In particolare, i casi totali di Covid-19 dall'inizio della pandemia sono diventati 230.555, mentre le persone attualmente positive sono 52.942.

Con i nuovi 78 deceduti, poi, le vittime totali dell'epidemia (con la causa del decesso che dovrà essere confermata dall'Istituto superiore di Sanità) sono diventae 32.955.

I guariti, invece, sono arrivati a 144.658, ossia 2.677 in più rispetto alle 18 di ieri.

Va rilevato che le persone attualmente positive sono 2.358 in meno rispetto a 24 ore fa. Del numero totale, 44.504 (-2.070 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare, 7.917 (-268) sono ricoverati con sintomi e 521 (-20) sono in terapia intensiva.

Infine, allo stato attuale sono 3.539.927 i tamponi effettuati in Italia, ossia 57.674 più di ieri.