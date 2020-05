È stata una giornata di festa, purtroppo senza la partecipazione fisica del popolo, per la città di Ardea. In particolare, il 27 maggio di 50 anni fa entrò in vigore la legge statale che garantì l'autonomia comunale della città rutula da Pomezia, di cui era frazione. Per questo motivo, in piazza del Popolo, il sindaco di Ardea, Mario Savarese, insieme ad alcuni assessori e consiglieri di maggioranza, ha deposto una corona d'alloro davanti al monumento ai Caduti per ricordare tutti coloro che si batterono per l'indipendenza della città.

Nel pomeriggio, poi, spazio a una serie di cerimonie virtuali diffuse attraverso un canale YouTube pensato proprio per la ricorrenza, con tanto di discorso del sindaco e filmati commemorativi. Poi, una volta archiviata l'emergenza Covid, si penserà a degli eventi "fisici" per celebrare a dovere questa importante ricorrenza.