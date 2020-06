Ripartire veloci con investimenti, cantieri e lavoro. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha illustrato un pacchetto di interventi per quasi 2 miliardi di euro per moltissimi settori, dall'edilizia alle grandi opere fino alla cultura e all'ambiente.

Duemila cantieri nei prossimi mesi nel Lazio, 400 avviati entro il mese di giugno, con uno stanziamento iniziale di 270 milioni di euro. Sono i numeri sui quali la Regione punta per la ripartenza e che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato. "Un piano di investimenti da 2 miliardi di euro per l'avvio di opere pubbliche in tutto il territorio regionale" ha spiegato Zingaretti.

Interventi per viabilità, ferro e mobilità sostenibile per oltre 780 milioni di euro. Previsti interventi anche sulla difesa del suolo, risorse idriche, consorzi bonifica e trattamento rifiuti. Altre opere saranno avviate per la ricostruzione post sisma e numerosi cantieri partiranno per interventi di edilizia sanitaria e anche spazio all'agricoltura, ai parchi e alle aree naturali e agli itinerari culturali rappresentano altre aree di intervento oltre al patrimonio regionale, i teatri e i luoghi della cultura.

Per l'edilizia sanitaria ci sono 358 milioni di euro complessivi nel 2020. Per la provincia di Latina sono previsti lo studio di fattibilità dell'ospedale del Golfo e il completamento dell'ampliamento del Goretti di Latina.