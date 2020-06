Tutto pronto per l'apertura del nuovo Ostello del Golfo in via Amalfi. Un progetto fortemente sostenuto dalla Regione Lazio, nella persona del presidente Nicola Zingaretti, che lo inaugurerà personalmente il prossimo 11 giugno, e finanziato dalla Regione Lazio all'interno del Piano annuale "Interventi a favore dei giovani", nell'ambito dell' "Itinerario giovani spazi e ostelli". L'obiettivo? Incentivare il turismo, avvicinando il pubblico alle bellezze culturali e all'arte che tutto il Golfo offre.

Per questi motivi il progetto vede la stretta sinergia del Comune di Gaeta e alla disponibilità del sindaco Cosmo Mitrano con l' IPAB SS. Annunziata e il suo consiglio di amministrazione. L'iniziativa infatti, rientra tra gli interventi di qualificazione e valorizzazione a fini turistici del comprensorio del Sud Pontino e della Provincia di Latina tutta.

Il centro di Posta, denominato Ostello sarà, come più volte sottolineato dal primo cittadino, la ciliegina in un'ottica di potenziamento turistico, soprattutto giovanile: «Gaeta potenzia l'offerta sociale, culturale e turistica rivolta ai più giovani, attraverso una sinergia e un saldo legame con l'IPAB della SS. Annunziata, che porterà alla realizzazione di un centro di aggregazione dedicato allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive, ambientali, artistiche, artigianali e didattiche». «La struttura – ha continuato a spiegare il sindaco – ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 288mila euro circa, con un cofinanziamento che sarà garantito dall'IPAB. Andiamo così a ristrutturare e riqualificare alcuni locali dell'immobile comunale, destinando il suo uso all'accoglienza ed ospitalità dei giovani».

L'ostello avrà 25 posti letto e sarà dotato di sala polivalente, sala tv/pc, infopoint, area di cottura e sala ricettiva. Il progetto, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa presso l'aula consiliare del Comune di Gaeta lo scorso novembre, in cui sono intervenuti lo stesso sindaco Cosmo Mitrano, il direttore dell' IPAB SS. Annunziata, Clemente Ruggiero ed il consigliere dell'IPAB Clemente Borrelli.