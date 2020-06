Via Litoranea in pessime condizioni, situazione ancora più complessa con l'estate. A sottolineare il problema è il Comitato di frazione Molella Mezzomonte Palazzo che senza mezzi termini, attraverso il portavoce Enzo Cestra, fa riferimento ad un problema di sicurezza sia per i residenti che per i turisti.

In particolare il tratto che collega Sabaudia a San Felice Circeo attraversando quindi le frazioni è disseminato di buche. La segnalazione con tanto di fotografie è stata inviata al presidente della Provincia Carlo Medici, al sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e anche al Parco Nazionale del Circeo perché più volte è stata evidenziata la presenza di alberi pericolosi a bordo strada. Ed ora si attendono risposte.