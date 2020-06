Il Coronavirus sta perdendo colpi, anche se la guardia di tutti resta ancora altissima per evitare una nuova diffusione del virus. La solidarietà, invece, non perde la sua forza, non si assopisce insieme al virus: al contrario, conferma che il ritrovato senso di vicinanza tra singoli cittadini, associazioni e imprese è un qualcosa destinato a durare nel tempo.

Questa mattina ne ha dato ennesima conferma un'azienda di Borgo Vodice, la Spring Time Tulip Specialties, che ha consegnato un'importante donazione all'ospedale Santa Maria Goretti. Mascherine, gel disinfettante, igenizzante per superfici, visiere con elastico e ancora termometri digitali ad infrarossi, copriscarpe, cuffie e un pulsossimetro con display a Led. Tutto questo è stato donato in mattinata al dottor Montecchiesi da Domenico Fiorenti e Riccardo Mauti a nome di tutta l'azienda. Infatti, tutto il materiale consegnato è frutto di una raccolta fondi interna alla Spring Time Tulip Specialties, che ha visto partecipare tanto il titolare quanto i dipendenti, tra i quali molti cittadini appartenenti alla comunità Sikh.

Un gesto bellissimo, che conferma come la città di Latina, i suoi cittadini e il suo tessuto imprenditoriale sia costantemente attento ai bisogni, alle esigenze e alla responsabilità sociale.