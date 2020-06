Anche a Latina si costituisce la rappresentanza comunale del Sib (Sindacato Italiano Balneari). "Per la Marina di Latina una straordinaria opportunità di sviluppo, tra incompiute e ritardi: richiesto un incontro urgente con l'amministrazione comunale".

Primo atto da parte del nuovo sub commissario di Confcommercio Latina, Annalisa Muzio, per il rilancio della Marina di Latina. Oggi, infatti, si è ricostituito, a Latina, il SIB (Sindacato Italiano Balneari) aderente a Confcommercio. A fare gli onori di casa il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora e il Direttore Regionale Salvatore Di Cecca. Presente Mario Ganci Presidente del Sib Lazio Sud e Davide Speringo responsabile Confcommercio Lazio Sud delle spiagge libere attrezzate.

Importante la presenza degli imprenditori balneari del lungomare di Latina : Riccardo Destro per l'Hotel Tirreno (nominato portavoce dell'associazione), Daniela Giuliani (sua vice) per l'Hotel Mediterraneo, Gianluca Boldreghini e Alessandro Di Stefano per l'Hotel Fogliano, Fabrizio Gallo per il 6° chiosco e Alessandro Giuspino per l'Hotel Miramare.