Nuova opportunità per il sud pontino dalla Regione Lazio. Di cosa si tratta?"Abbiamo trasformato un luogo abbandonato in un luogo vivo, incubatore di cultura e bellezza. Un ex locale comunale chiuso da anni, un tempo adibito ad asilo nido, si trasforma in un Ostello vista mare sul Golfo di Gaeta in cui ospitare i giovani e avvicinarli alla cultura, all'arte del territorio del sud pontino e della provincia di Latina. L'obiettivo è anche quello di trasformare questa nuova struttura in un polo attrattore di flussi turistici, di famiglie e visitatori interessati a conoscere le bellezze di questa zona della regione". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che questa mattina ha inaugurato l'Ostello del Golfo di Gaeta.

"Con un finanziamento regionale di 288mila euro, e un investimento complessivo di 320mila, la Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Gaeta el'Ipab Santissima Annunziata ha dato vita a un progetto di valorizzazione e promozione in chiave culturale e turistica della cosiddetta ‘Perla del Tirreno' - ha continuato Zingaretti nel corso dell'inaugurazione - creando una struttura ricettiva che potrà ospitare fino a 25 persone e in grado di sviluppare al proprio interno una serie di attività che puntano a rendere l'Ostello del Golfo una realtà integrata con l'intero tessuto sociale cittadino e comprensoriale. Continua dunque l'impegno della Regione, con il progetto ‘Itinerario Giovani', per riaprire ai giovani e in generale alle nostre comunità e ai turisti spazi chiusi in tutte le province da rigenerare e ristrutturare, esaltandone caratteristiche e bellezza".

All'interno della struttura sarà presente anche una biblioteca in cui trovare testi sulla storia locale scritti e pubblicati da autori ed editori del Golfo.