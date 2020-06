I comitati della città si uniscono per formare un coordinamento dei quartieri.

Giovedì scorso a Casalazzara si è tenuta infatti la prima riunione tra 18 comitati (Borgata Agip, Montarelli, Borghi Rurali, Isole, Fossignano, Grattacielo, Campoleone, Campoverde, Toscanini, Selciatella, Sacida, La Cogna, Primo, Poggio Valli Vallelata, Consorzio Colle dei Pini Casello 45, Carano Garibaldi, Aprilia Nord e Bellavista) che hanno deciso di unire le forze per «fare rete», mettendo in sinergia competenze, progettualità e buone pratiche su come migliorare le varie zone della città.

Il coordinamento dunque rappresenterà una larghissima parte dei quartieri del territorio.

«Durante la riunione i presidenti presenti hanno colto l'occasione - spiega il coordinamento - per conoscersi di persona ed hanno fissato gli obiettivi futuri del coordinamento. Si è parlato di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di sicurezza ed in generale della necessità di migliorare la qualità di vita dei cittadini, certi che con una sinergia comune si potranno raggiungere traguardi sinora preclusi in merito ai reali obiettivi della tutela del bene comune e dell'interesse pubblico nei confronti dei cittadini e del territorio».