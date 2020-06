Ampliamenti delle concessioni di suolo pubblico ed esonero dal pagamento della relativa tassa fino alla fine di ottobre. Sono due degli ingredienti attraverso i quali il Governo punta a favorire la ripresa dell'economia già messa a dura prova dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Il Comune di San Felice Circeo, in questi giorni, ha approvato una procedura semplificata per consentire ai titolari delle varie attività che possono beneficiare di questa agevolazione di presentare domanda senza dover fare i conti con gli ostacoli della burocrazia.



Per quanto riguarda l'esonero dal pagamento della Tosap, la tassa per le occupazioni di suolo pubblico, è previsto per il periodo che va dal 1 maggio al 31 ottobre 2020. Chiaramente ciò significa minori entrate per gli enti locali, che quest'anno, a causa della crisi generale e delle conseguenze che produrrà anche in termini di pagamento di tasse e tributi, dovranno destreggiarsi con un bilancio che presenterà più di qualche criticità. Sul fronte Cosap, il Governo sta prevedendo l'istituzione di un fondo ad hoc per il ristoro in favore degli enti locali.



L'altro aspetto, dicevamo, è quello di consentire a determinate attività (bar, ristoranti, gelaterie e simili) di ottenere degli ampliamenti delle concessioni di cui sono già titolari per occupare spazi "extra" in via straordinaria e temporanea. La logica alla base di questa decisione è legata al distanziamento sociale che deve essere rispettato per ridurre al massimo i contatti e dunque anche i potenziali contagi; uno dei sistemi più efficaci per arginare la diffusione del covid-19. La necessità di far rispettare il distanziamento ha comportato in molti casi una drastica riduzione degli spazi a disposizione delle attività (basta pensare al numero di coperti di un ristorante, ad esempio).



Con la delibera approvata nei giorni scorsi, la Giunta ha prodotto una procedura semplificata relativa al «regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo, per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre, una procedura "speciale"». È sufficiente una semplice domanda (il modulo è online sul sito comunale) da presentare tramite Pec al Suap con allegata la sola planimetria