La Sezione di Latina della Lega Navale Italiana presieduta sin dalla fondazione del 2011 da Palmiero Ianiri, medico ginecologo in servizio presso l'ospedale Santa Maria Goretti ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche sociali e in questo periodo di pandemia da Covid non poteva dimenticarsi dei medici e degli infermieri della Asl: da qui la donazione di dispositivi di protezione individuale.

Nelle scorse ore Ianiri, insieme al segretario Ippoliti hanno consegnato nelle mani del dottor Luigi Montecchiesi della UOC Assistenza Farmaceutica 1 ben 120 camici idrorepellenti da mettere a disposizione del personale sanitario.

La Sezione ha inoltre offerto una convenzione per il personale in servizio presso la Asl e per i loro familiari, vale a dire agevolazioni economiche per i corsi di vela effettuati in questa stagione balneare presso la Sede di via Ventotene 2 a Latina Lido.