"Soddisfazione per il lavoro svolto dalla Giunta Regionale e dal Consiglio del Lazio per il contributo assegnato ai Comuni per la realizzazione degli eventi estivi". Così il consigliere regionale Sara battisti, vice presidente della I Commissione. "Con la programmazione degli "Eventi delle Meraviglie 2020" il Lazio dimostra ancora una volta, di essere pronto ad affrontare le nuove sfide del mercato turistico che, a seguito dell'emergenza Covid-19, hanno subito un brusco arresto".

"Riformulare e ripensare la stagione estiva, in conformità alle nuove disposizioni e regole di sicurezza, non ha intaccato in alcun modo l'entusiasmo e l'impegno che ogni anno la Regione riserva alle manifestazioni turistico-culturali estive, che da sempre rappresentano un asset strategico per la promozione e la valorizzazione delle nostre bellezze e di tutto il nostro territorio. Ogni comune avrà così la possibilità di investire il contributo riconosciuto per la messa a punto di eventi, manifestazioni e feste per il rilancio dell'economia e della socialità del territorio, al fine di favorire sia la ripresa del turismo di prossimità sia il prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, in un'ottica di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale".