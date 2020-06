Alla riuscita dell'iniziativa hanno collaborato la Starpoint Corporation di Pasquale Mammaro, Francesco Vidoni per la promozione televisiva, la Keephold Music di Andrea Fresu, la Nazionale italiana cantanti e Titti Quaggia, Gianluca Pecchini, Mario Cipollini e gli artisti che hanno messo all'asta le maglie ufficiali di Paolo Mengoli, Mogol, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

I fondi raccolti sono stati 8220 euro, che consentiranno di acquistare anche un secondo respiratore. «Sono felice e onorato- ha detto Davide De Marinis- di aver partecipato a questa campagna di solidarietà e beneficenza a favore dell'ospedale Dono Svizzero, portata a termine insieme alla squadra di 70 amici che ringrazio». Sulla stessa lunghezza d'onda Pietro Corbo, responsabile dell'Associazione Teniamoci per mano, il quale ha ribadito che "è stato un percorso abbastanza impegnativo, portato a termine in pochi mesi".

L'inviata Barbara Di Palma ha intervistato la dottoressa Maria Giovanna Colella, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Neonatologia e Pediatria, la quale ha ringraziato Davide De Marinis, l'Associazione Onlus Teniamoci per mano e la Nazionale cantanti, per aver promosso un'iniziativa che permette alla pediatria di Formia di "poter assistere dei bambini che hanno insufficienza respiratoria acuta e di essere più operativi nelle situazioni di emergenza".

Il reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero di Formia da ieri ha un nuovo respiratore, acquistato grazie ai fondi raccolti dal progetto musicale "Andrà tutto bene", realizzato dal cantante Davide De Marinis, insieme ad altri settanta amici tra cui Francesco Pannofino, Luca Abete, Gabriele Cirilli e i Cugini di Campagna, presenti ieri alla consegna del respiratore. Una cerimonia svoltasi all'interno dell'ospedale formiano, con un collegamento in diretta su Rai Uno, nel corso del programma Italia Si, condotto da Marco Liorni.

