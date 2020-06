La loro partecipazione alla maratona di 26 ore dell'orgoglio gay che coinvolge i Pride di tutto il pianeta è in programma intorno alle 18 di oggi.

Il cantautore di Latina, che parteciperà per il Lazio Pride, sarà affiancato da Valdimir Luxuria, che invece parteciperà per il Molise Pride.

Sarà Tiziano Ferro uno dei due rappresentanti dell'Italia al GlobalPride 2020, la maratona dell'orgoglio gay e Lgbt in programma quest'oggi in tutto il mondo.

