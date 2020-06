Parte la manutenzione del dearsenificatore di Cori. Dal 29 giugno Acqualatina iprovvederà alla manutenzione straordinaria dell'impianto di dearsenificazione dislocato presso il Serbatoio ex-Simbrivio, per la sostituzione del materiale filtrante. Il gestore del servizio idrico provvederà ad una manutenzione modulare di modo che l' impianto sarà sempre in funzione ad eccezione del modulo oggetto di sostituzione il quale, a sostituzione avvenuta, verrà riattivato per passare alla manutenzione del successivo modulo fino a completamento dell'intero impianto. Il funzionamento parziale del dearsenificatore potrebbe comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari per il parametro arsenico.

Perciò, a scopo cautelativo, da domani (lunedì 29 giugno) sarà vietato l'utilizzo dell'acqua destinata al consumo alimentare umano sull'intero Comune di Cori ad eccezione della frazione di Giulianello dove l'approvvigionamento avviene da un'altra fonte. «La manutenzione - spiega il Comune - si completerà entro il venerdì 3 luglio, a meno di imprevisti che verranno comunicati. Durante l'intervento verrà garantita alla popolazione la fornitura idrica alternativa mediante dislocazione di quattro autobotti presso i seguenti punti: piazza Signina, piazza Croce, piazza del comune e via San Rocco».