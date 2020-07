Arriva proprio dal sindaco Antonio Terra il primo commento alle dimissioni dell'assessore al Commercio, Gianfranco Caracciolo. Non un fulmine a ciel sereno, visto che il delegato alle Attività Produttive aveva manifestato da tempo la decisione di lasciare l'incarico.

"Gianfranco ha assicurato, sin dal momento della nomina, dedizione e passione, ricoprendo l'incarico affidatogli con grande spirito di servizio – ha commentato il primo cittadino – a lui va il grazie dell'Amministrazione comunale e dell'intera città. Sono certo che, anche nel futuro, non farà mancare il suo contributo al governo della città, attraverso i suoi consigli e le sue considerazioni".

Gianfranco Caracciolo è stato a lungo tenente della Polizia Locale di Aprilia: dopo il pensionamento, è stato candidato nella lista di Aprilia Domani, in occasione dell'ultima tornata elettorale. Il Sindaco Antonio Terra lo ha nominato Assessore nel 2018, attribuendogli le deleghe a Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Sportello unico, Turismo, Rapporto con i consumatori, Spettacolo e tempo libero, Caccia e pesca e Protezione civile.

Nella nota del primo cittadino al momento non c'è nessun riferimento al rimpasto di giunta, tranne un passaggio nel quale viene specificato che al momento non sarà nominato un nuovo assessore. Un assessorato che spetterà comunque alla lista Aprilia Domani, che probabilmente nelle prossime ore proporrà una rosa di nomi per sostituire Caracciolo.