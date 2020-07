Sarà svelata sabato 4 luglio alle 12, alla presenza della signora Elena Alessandra Anticoli de Curtis, nipote di Totò, la scultura del maestro pontino Ignazio Colagrossi (di Aprilia), dedicata a Totò.

L'opera, dal titolo "Totò... 'a Livella", sarà posta nella tomba di Totò, nel cimitero di Santa Maria del Pianto, in via Nuova del Campo a Napoli. La cerimonia sarà officiata dal Parroco del Cimitero con la benedizione dell'Opera.

L'artista nel 2016 realizzò il bozzetto della scultura, per conto di una commissione, mai portata a termine dal committente, realizzata poi nel 2017, continuando il travagliato cammino. Con l'incontro della Sig.ra Elena Alessandra Anticoli de Curtis, visibilmente commossa alla visione dell'Opera, la decisione dell'Artista di donarla alla Famiglia, con la seguente motivazione: "A te Totò! L'espressione della mia Anima, per il comune amore e travaglio esistenziale. A tuo merito! L'interpretazione della mia Livella in dono, ti farà compagnia in eterno".