Le menzioni nel 5StarWines - the Book sono:

Lo dichiara in una nota l'Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Un riconoscimento importante, che testimonia la tenacia dei nostri produttori e la qualità dei loro vini, e che spero possa essere un buon auspicio per un ritorno alla normalità. Complimenti a Casale del Giglio, Cantina Sant'Andrea, Cantina Cincinnato, azienda agricola Monte Cecubi, Cantina Bacco, azienda agricola Cinque Scudi e Cantina L'Avventura".

"Voglio fare i complimenti ai nostri produttori inseriti nel "5StarWines - the Book", la selezione annuale dei migliori vini organizzata da Vinitaly e stilata da rinomati esperti, enologi e giornalisti internazionali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli