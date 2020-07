Aree di sosta alternative per il lungomare, il Comune di San Felice Circeo guarda ai privati. Con una delibera di giunta è stata infatti concessa la possibilità di gestire direttamente «aree di loro proprietà o in uso ricadenti sul lungomare e all'interno del Prg e più precisamente nei lotti di terreno compresi tra viale Europa e via Terracina», terreni da adibire a parcheggi pubblici la cui realizzazione e gestione sarà a cura e spese del proprietario.

Questo fino al prossimo 30 settembre. Il Comune ha predisposto un modello unico per la presentazione delle istanze, comprensivo della indicazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle attestazioni necessarie per l'istruttoria della richiesta disponibili sul sito dell'ente. Vietati ovviamente interventi o sbancamenti, non sarà possibile in alcun modo alterare la naturale morfologica del terreno, modificare permanentemente lo stato dei luoghi e realizzare manufatti. E per quanto riguarda le tariffe?

Dovranno essere applicate le nuove tariffe adottate all'esito della conclusione della procedura per l'affidamento dei servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico. Tutto, per cercare di trovare soluzioni per decongestionare il lungomare dove trovare un parcheggio è spesso problematico. Anche il vicino Comune di Sabaudia ha pubblicato un bando per individuare aree di sosta nelle zone contigue al mare una procedura appena avviata e per cui vengono richiesti una serie di pareri.

Per quanto riguarda Sabaudia inoltre la ricerca di nuovi parcheggi è stata motivata con la necessità di applicare le regole del distanziamento, partendo quindi dal tentativo di affollare il meno possibile il lungomare